ФОТО. На российско-латвийской границе нашли "лишнюю" тонну шоколадных яиц

На таможенном посту "Бурачки" псковские таможенники пресекли незаконный ввоз 958 кг шоколадной продукции из Бельгии.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, во время досмотра таможенники выявили несоответствие фактического веса ввозимых изделий из молочного шоколада данным, представленным в документах. Превышение по весу брутто составило 958 кг.

Шоколадные изделия ввозились в РФ из Бельгии. "Лишний" шоколад изъят и помещен на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении.