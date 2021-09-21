ФОТО. На российско-латвийской границе обнаружили вагоны с тайниками

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России на таможенном посту "Посинь" в трех составах поездов обнаружили нелегальную табачную продукцию.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, за двое суток в трех составах поездов выявлено 9 вагонов с технологическими полостями, используемыми для тайников. Во всех тайниках в Латвию перемещались сигареты с акцизными марками Республики Беларусь.

Всего таможенники изъяли 3248 пачек сигарет различных марок, упакованных в брикеты по 50 пачек в каждом. Возбуждены административные процессы.