ФОТО: на самом крупном перекрестке на Тейке перевернулся автомобиль, пострадал человек

В Риге на пересечении улиц Бривибас и Джутас во вторник около полудня произошло столкновение двух автомобилей, сообщила Государственная полиция.

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В аварию попали автомобили Volkswagen un Peugeot. В результате столкновения автомобиль Peugeot перевернулся на бок.

В аварии пострадал человек, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.