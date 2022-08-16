ФОТО: на самом крупном перекрестке на Тейке перевернулся автомобиль, пострадал человек

В Риге на пересечении улиц Бривибас и Джутас во вторник около полудня произошло столкновение двух автомобилей, сообщила Государственная полиция.
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В аварию попали автомобили Volkswagen un Peugeot. В результате столкновения автомобиль Peugeot перевернулся на бок.
В аварии пострадал человек, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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