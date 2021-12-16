ФОТО. На Саркандаугаве горит дом: площадь пожара составила 300 квадратных метров

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в четверг, около 14.00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании нежилого дома на ул. Твайка, 23.
К моменту приезда спасателей площадь пожара составила около 300 квадратных метров: горит третий этаж и конструкция крыши.
Информации о пострадавших пока не поступало. Причины пожара также пока не сообщаются.
🇱🇻 Ugunsgrēks Tvaika ielā 23 #Sarkandaugava #Rīga #Latvija. Notikumu vietā bloķēta satiksme.— BreakingLV (@breakinglv) December 16, 2021
📸 Karīna Krivoručko pic.twitter.com/PVy3wdUJT6