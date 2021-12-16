ФОТО. На Саркандаугаве горит дом: площадь пожара составила 300 квадратных метров

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в четверг, около 14.00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании нежилого дома на ул. Твайка, 23.

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К моменту приезда спасателей площадь пожара составила около 300 квадратных метров: горит третий этаж и конструкция крыши.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины пожара также пока не сообщаются.



