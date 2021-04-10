ФОТО: на шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз, перевозивший машины Toyota и один люксовый Lexus

В местечке Кохату, на шоссе Таллинн-Пярну по не установленным на данный момент причинам загорелся автовоз с машинами.

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Грузовик направлялся в сторону Икла, он перевозил новые машины Toyota и один люксовый автомобиль Lexus. Четыре автомобиля Toyota сгорели. Lexus удалось уберечь от огня.