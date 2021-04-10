ФОТО: на шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз, перевозивший машины Toyota и один люксовый Lexus
Foto: Pixabay

В местечке Кохату, на шоссе Таллинн-Пярну по не установленным на данный момент причинам загорелся автовоз с машинами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Грузовик направлялся в сторону Икла, он перевозил новые машины Toyota и один люксовый автомобиль Lexus. Четыре автомобиля Toyota сгорели. Lexus удалось уберечь от огня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту