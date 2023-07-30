ФОТО. На шоссе Вильнюс — Каунас — Клайпеда открытым пламенем горел автобус Eurolines
Foto: DELFI.lt

В минувшую субботу, недалеко от Каунаса, около деревни Якштонис открытым пламенем горел автобус компании Eurolines.

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Каунасская полиция информировала, что автобус ехал в сторону Вильнюса. На момент возгорания в нем находились 30 человек. К счастью, всем им удалось выбраться из салона, и в результате пожара никто не пострадал.

Департамент пожарной безопасности и спасения Литвы получил информацию о горящем автобусе 29 июля, в 13. 38. По предварительным данным, между Грабуцишкес и бывшим рестораном Bernelių užeigа загорелся двигатель автобуса компании Eurolines. Автобус горел открытым пламенем.

На место происшествия выезжали две автоцистерны. Мимо горевшего автобуса можно было ехать только по одной полосе, поэтому образовался затор.

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