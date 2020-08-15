ФОТО: на трассе A9 произошла тяжелая авария
Foto: F64

На трассе A9 на участке между Гробиней и Дурбе в волости Тадайки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Сразу после аварии движение было перекрыто. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.

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Канал sadursme.lv на своей странице Facebook пишет со слов очевидцев, что произошло фронтальное столкновение, водитель автомашины Honda выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Аudi. Пострадал водитель Аudi, ребенок, который находился за водителем в кресле, не пострадал.

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