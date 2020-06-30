ФОТО: На улице Гертрудес опять провалилась машина, в окрестностях образовалась пробка

Во вторник вечером, около пяти часов, на улице Гертрудес возле перекрёстка с Бривибас, посреди брусчатки образовалась новая яма. Туда провалился Opel Astra.

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Глубина ямы - около метра. Движение не блокировано, но открыта только одна полоса, поэтому образовалась большая пробка на улице Гертрудес.

На месте работает полиция.

Напомним, 5 июня на этой же улице в образовавшуюся яму по очереди провалились две машины - Mercedes-Benz и BMW. Mercedes выбрался своими силами, а BMW пришлось вытаскивать.

"Ответственным за ситуацию" признало себя предприятие Rīgas siltums: яма образовалась из-за проверки труб.