ФОТО: на улице Сканстес перевернулся грузовик с контейнером, образуется затор

В среду утром, 29 марта сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов на перекресток улиц Дунтес и Сканстес в Риге, где перевернулся грузовик с контейнером. Образуется большой затор.
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Вызов на место происшествия поступил в 10.39. Водитель смог покинуть кабину машины самостоятельно. Пострадавших нет.
Сотрудники VUGD отсоединили клеммы аккумулятора и с помощью абсорбента собирают топливо.
По имеющейся у Государственной полиции предварительной информации, машина перевернулась из-за перекоса груза.
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