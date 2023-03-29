ФОТО: на улице Сканстес перевернулся грузовик с контейнером, образуется затор

В среду утром, 29 марта сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов на перекресток улиц Дунтес и Сканстес в Риге, где перевернулся грузовик с контейнером. Образуется большой затор.

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Вызов на место происшествия поступил в 10.39. Водитель смог покинуть кабину машины самостоятельно. Пострадавших нет.

Сотрудники VUGD отсоединили клеммы аккумулятора и с помощью абсорбента собирают топливо.

По имеющейся у Государственной полиции предварительной информации, машина перевернулась из-за перекоса груза.