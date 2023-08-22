ФОТО. На Via Baltica съехала с дороги и перевернулась цистерна с битумом
Foto: DELFI.lt

Вечером 21 августа, по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в пределах деревни Гелнай (Литва), на дороге A8 с дороги съехала и перевернулась автоцистерна.

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Звонивший сообщил спасателям, что в цистерне находится газ, слышен свист, возможна утечка.

Водитель сам выбрался из кабины перевернувшейся машины. Выяснилось, что в цистерне Scania был битум для прокладки дорог.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машины, огородили территорию. Врачи оказали помощь водителю на месте, он отказался ехать в больницу.

Водитель (гражданин Польши) был трезвым. Он сообщил о ДТП своим коллегам, они организовали работы по поднятию техники.

По словам водителя, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля, машина потеряла управление.

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