ФОТО. Нападение в трамвае 10-го маршрута: полиция просит опознать мужчину
Foto: Pašvaldības policija

Рижская муниципальная полиция (РМП) устанавливает личность мужчины, изображенного на фото.

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По данным РМП, этот человек является участником нападения, которое было совершено 23 мая, в 18.00, в 10-м трамвае.

Полиция просит отозваться всех, кто знает изображенного на фото человека, а также потерпевших, по телефону 67181421.

ФОТО. Нападение в трамвае 10-го маршрута: полиция просит опознать мужчину
Foto: Pašvaldības policija
ФОТО. Нападение в трамвае 10-го маршрута: полиция просит опознать мужчину
Foto: Pašvaldības policija



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