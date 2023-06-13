ФОТО. Нападение в трамвае 10-го маршрута: полиция просит опознать мужчину

Рижская муниципальная полиция (РМП) устанавливает личность мужчины, изображенного на фото.

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По данным РМП, этот человек является участником нападения, которое было совершено 23 мая, в 18.00, в 10-м трамвае.

Полиция просит отозваться всех, кто знает изображенного на фото человека, а также потерпевших, по телефону 67181421.

Foto: Pašvaldības policija

Foto: Pašvaldības policija





