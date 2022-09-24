ФОТО. Неизвестные раскрасили придорожный знак "Болдерая" в цвета российского флага

Неизвестные хулиганы в ночь на 24 сентября раскрасили в цвета российского триколора придорожный знак "Болдерая".

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Информация передана Рижской муниципальной полиции и Госполиции.

Государственная полиция уже начала уголовный процесс против неустановленных вандалов.

Указатель установлен на въезде в Болдераю. Вандалы не только раскрасили его в цвета российского флага, но и оставили надпись на английском языке.

Сообщение о ЧП подтвердил и мэр Риги Мартиньш Стакис. Мэр также поблагодарил местных жителей за информацию об инциденте и обоснованное возмущение.

Известно, что к этому часу ответственные службы перекрасили знак обратно в белый цвет.