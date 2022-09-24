ФОТО. Неизвестные раскрасили придорожный знак "Болдерая" в цвета российского флага

Неизвестные хулиганы в ночь на 24 сентября раскрасили в цвета российского триколора придорожный знак "Болдерая".
Информация передана Рижской муниципальной полиции и Госполиции.
Государственная полиция уже начала уголовный процесс против неустановленных вандалов.
Указатель установлен на въезде в Болдераю. Вандалы не только раскрасили его в цвета российского флага, но и оставили надпись на английском языке.
Сообщение о ЧП подтвердил и мэр Риги Мартиньш Стакис. Мэр также поблагодарил местных жителей за информацию об инциденте и обоснованное возмущение.
Известно, что к этому часу ответственные службы перекрасили знак обратно в белый цвет.
🇱🇻 #Bolderāja #Rīga #Latvija— BreakingLV (@breakinglv) September 24, 2022
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