ФОТО. Неизвестные разукрасили придорожный знак "Болдерая" в цвета российского флага
Foto: Shutterstock

Неизвестные хулиганы в ночь на 24 сентября разукрасили в цвета российского триколора придорожный знак "Болдерая".

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Информация передана Рижской муниципальной полиции. Известно, что к этому часу ответственные службы перекрасили знак обратно в белый цвет.

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