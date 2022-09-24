ФОТО. Неизвестные разукрасили придорожный знак "Болдерая" в цвета российского флага

Неизвестные хулиганы в ночь на 24 сентября разукрасили в цвета российского триколора придорожный знак "Болдерая".
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Информация передана Рижской муниципальной полиции. Известно, что к этому часу ответственные службы перекрасили знак обратно в белый цвет.
🇱🇻 #Bolderāja #Rīga #Latvija— BreakingLV (@breakinglv) September 24, 2022
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