ФОТО: необдуманный обгон привел к фронтальному столкновению, трое пострадавших
Foto: Sadursme.lv

В Добельском крае в результате аварии травмы получили трое мужчин, сообщили в Государственной полиции.

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В среду, 28 сентября около семи часов утра в волости Яунберзес, Добельский край мужчина 2002 г.р., управляя автомобилем Chrysler, пошел на обгон и на встречной полосе движения "лоб в лоб" столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan. Маневр обгона был произведен на дороге с поворотом.

В результате фронтального столкновения травмы получили водитель Volkswagen Sharan и двое его пассажиров, все они доставлены в больницу. Водителю Chrysler медицинская помощь не требовалась, алкогольное опьянение констатировано не было.

Начат уголовный процесс. Квалификация будет установлена после того, как будут получены заключения экспертов о степени тяжести полученных травм.

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