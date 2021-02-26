ФОТО. Нидерланды: бездомному из Латвии ампутировали ноги, жители собирают средства на скутер для инвалидов

В Нидерландах вторую неделю продолжается сбор средств на покупку специального скутера для гражданина Латвии Улдиса, который потерял обе ноги. Об этом сообщает новостной портал Studio040.nl.
Кампанию по сбору средств для известного в Эйндховене бездомного начали и активно проводят местные жители. За это время они собрали уже более 4000 евро.
"Улдис — наш дружелюбный бездомный латвиец. Он просто хороший парень. Он никогда ничего не просит, всегда всем машет. Вот почему он всем так нравится",- рассказал инициатор акции Роб Янссен. Местные жители рассказали, что любят Улдиса за его добрый нрав и легкий характер. Многие даже навещают его в больнице.
Много лет назад Улдис начал путешествовать по Европе и работал на стройках. Однако вскоре от тяжелой работы у него возникли проблемы с руками, поэтому он остался без работы и средств к существованию. В итоге, 11лет назад он приехал и обосновался в районе Тонгельре, что в Эйндховене.
В феврале 2021 года Улдис, ночевавший на улице, серьезно заболел. Прибывшие полицейские отвезли мужчину в приют и там оказалось, что у мужчины отморожены ноги. Врачи провели операцию и ампутировали латвийцу обе ноги. В настоящее время пострадавший все еще проходит курс лечения в больнице.
Чтобы помочь Улдису передвигаться, местные жители решили собрать ему деньги на скутер для инвалидов.