ФОТО. Обыски в Баложи и Кенгарагсе: изъято 4,5 кг метамфетамина

В марте сотрудники Госполиции задержали группу лиц, подозреваемую в нелегальном обороте наркотиков. На основании полученной ранее информации проведены обыски в Баложи и Кенграгасе. Всего стражам порядка удалось изъято около 4,5 кг метамфетамина.

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По данным пресс-центра Госполиции, в начале марта работники 3-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции задержали в Баложи трех подозреваемых, у которых нашли 1 кг метамфетамина. Один из задержанных оставлен под арестом, а к двоим его подельникам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Foto: Valsts policija

В свою очередь, 15 марта сотрудники этого же отдела при содействии спецназа Omega задержали в Кенгарагсе еще двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ. На этот раз изъято 3,5 кг метамфетамина. Оба задержанных оставлены под арестом.

Foto: Valsts policija

В полиции пояснили что все пятеро ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков. Следствие продолжается.