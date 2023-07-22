ФОТО. "Очень важная улика". С места повреждения обшивки парома "Эстония" взят образец металла

Во вторник, 18 июля, исследовательское судно Viking Reach с международной командой отправилось к останкам парома "Эстония". В четверг вечером удалось взять со дна моря пробу грунта, а сегодня — образец металла с поврежденной части обшивки парома на правом борту суда.

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"В пятницу рано завершили работы по взятию образцов с поврежденной части обшивки правого борта и продолжили подъем двух кусков обшивки в левого борта, которые водолазы вырезали в 1994 году для исследования внутренности останков", — сказал ведущий эксперт проекта Таури Рооспуу.

По его словам, вырезка подводным роботом пробы металла на правом борту не входила в тендер на проведение морских работ, так как не было известно, возможно ли ее осуществить.

Но в результате слаженной работы участников проекта была найдена возможность взять пробу металла с места повреждения обшивки корпуса на анализ.

"Это, конечно, очень важная улика для выяснения причин повреждения", — сказал эксперт.

Работы на месте крушения парома проводят эстонский Центр расследований безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию происшествий (SHK) в сотрудничестве с финскими властями. Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS, исследования проводятся научно-исследовательском судном Viking Reach под норвежским флагом.

Foto: DELFI.lt

В рамках этой миссии на морское дно не отправляются водолазы. Выбор был сделан в пользу телеуправляемого подводного аппарата (ROV), чтобы сделать операцию проще, дешевле и менее рискованной.

В планах исследователей также заснять автомобильную палубу и поднять с морского дна носовую аппарель парома.

Поднятая на поверхность носовая аппарель будет доставлена ​​в южный порт Палдиски, где шведские специалисты совместно с эстонскими коллегами тщательно ее исследуют.

Точное время возвращения экспедиции назвать трудно, так как наиболее затратные по времени работы еще впереди. Ориентировочно миссия должна была продлиться от 5 до 8 дней.

Как сообщил Рооспуу, до сего дня все работы проходили согласно плану.

„Мы выполнили даже больше, чем предусматривал изначальный план", — добавил он.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.