ФОТО: очевидец возмущается парковочной культурой в Риге

“К сожалению, Рига полна бесстыжих водителей, которые без зазрения совести открыто нарушают правила дорожного движения”, – возмущается читатель Delfi Арнис. В подтверждение своих слов мужчина создал убедительную галерею с фотографиями более десяти парковочных нарушений в столице.

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По его наблюдениям, машины довольно часто оставляют под 326 дорожным знаком, а также на пешеходных тротуарах, под знаками “стоянка запрещена” и в зеленой зоне.

“Такое чувство, что в центре Риги и в Старой Риге на водителей не распространяются правила дорожного движения. На улицах Риги царит бессовестность и нигилизм”, – пишет Арнис.

Мужчина призывает других очевидцев нарушений быть активными и сообщать о происходящем Рижской муниципальной полиции (RPP) через приложение RPP.

“На заявку уходит две-три минуты. Не будьте равнодушны. Начнем бороться с бесстыжестью, а то кажется, будто бессовестные водители считают себя безнаказанными”, – призывает Арнис.

По его словам, полиция прибывает на место происшествия только после того, как получит заявление, и это – единственный способ призвать нарушителей к административной ответственности.

В прошлом году в столице зарегистрировано 33 тысячи нарушений, связанных с неправильной парковкой, сообщили Delfi в полиции самоуправления.