ФОТО. Очевидец заметил Mercedes с поддельными номерами; у водителя была целая упаковка липовых знаков

В четверг, 29 сентября, на парковке около супермаркета Sky, расположенного около Юрмальского шоссе, был замечен автомобиль с номерными знаками, которые не имели маркировки какого-либо государства. Об этом порталу Delfi сообщил очевидец Каспарс Спрогис.

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Увидев автомобиль с подозрительными номерными знаками, Каспарс вызвал сотрудников Госполиции и остался на месте происшествия, чтобы удостовериться, как это все разрешится. Экипаж полиции прибыл на указанное место примерно через полчаса после вызова. Еще через 10 минут в магазине был найден и владелец автомобиля.

Владелец автомобиля Mercedes-Benz GLS открыл крышку багажника и показал стражам порядка оригинальные российские номерные знаки. Полицейские приказали установить их на транспортное средство, а очевидец заметил, что у владельца автомобиля в багажнике лежала целая пачка с подобными запасными комплектами номерных знаков.

Как сообщалось ранее, за первые две недели сентября полиция выявила более 30 случаев появления на латвийских дорогах автомобилей с подозрительными номерными знаками. На сегодняшний день начато три уголовных процесса и более 15 административных процессов, сообщало агентство LETA. Основной причиной установки таких несоответствующих номерных знаков может быть желание избежать возможной агрессии со стороны местных жителей в отношении владельцев российских автомобилей в связи с войной РФ против Украины.

За установку таких номерных знаков предусмотрен штраф от 55 до 140 евро. В свою очередь, компании в России предлагают изготовление таких номерных знаков по цене от 40 до 50 евро за комплект.