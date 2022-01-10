ФОТО. Плявниеки: пьяный водитель сбил на переходе трех человек и скрылся
Foto: DELFI

По информации Госполиции, в минувшее воскресенье, около 15.00 в микрорайоне Плявниеки, на одном из регулируемых пешеходных переходов, что на ул. А. Сахарова, пьяный водитель сбил трех человек.

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Сразу же после этого виновник ДТП скрылся. Двое пострадавших госпитализированы.

Благодаря информации, предоставленной свидетелями, полиции удалось оперативно установить, куда скрылся водитель на Mercedes Benz: его автомобиль обнаружили во дворе на ул. Дзеню. Там же задержали и водителя.

Уже установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения, а за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировано около 3 промилле. Начат уголовный процесс.


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