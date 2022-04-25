ФОТО. По дороге из больницы в Межциемсе пропала 46-летняя женщина

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Ирену Михальченко, которую в последний раз видели 20 апреля, когда она выписывалась из больницы в Межциемсе.
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В своей квартире на ул.Стирну женщина так и не появилась, также она не выходит на связь в близкими.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67085942 или 110.
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