ФОТО. По дороге из Лимбажи пропал 14-летний школьник
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Кристиана Зилберта (2008 г.р.), который 25 февраля выехал из Лимбажи в Калнгале (Цариникавский край) и пропал. Известно, что он вышел из автобуса в Саулкрасты.

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Его приметы: рост 164 см, худой, волосы светлые, носит очки.

Был одет: темно-зеленые брюки, черная куртка, зеленая шапка, черные ботинки. С собой у мальчика может быть клюшка для флорбола и сине-черная школьная сумка.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086767 или 110.

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