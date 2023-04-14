ФОТО. По дороге из школы пропала 14-летняя ученица

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Саманту Залите (2008 г.р.), которую в последний раз видели 13 апреля, в 17.30, когда она выходила из учебного заведения в Риге, на ул. Пулквежа Бриежа.

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Ее приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы коричневые, длинные.

Была одета: белая обувь Nike, голубые джинсы, темно-синяя куртка. При себе был черный рюкзак Nike. Девочка носит очки в темной оправе.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.