ФОТО. По дороге с работы пропал мужчина: его ищут вторую неделю

Курземское региональное управление полиции разыскивает Андриса Тилгалиса (1975 г.р.), которого в последний раз видели 2 мая, когда он уходил с работы в Лиепае. В последний раз выходил на связь с родственниками 3 мая.
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Его приметы: рост около 178 см, мускулистый, плечи широкие, волосы короткие, темные. При ходьбе хромает.
Был одет: шапка с козырьком, серый жакет, темно-синие джинсы, черная обувь. При себе был рюкзак.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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