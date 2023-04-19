ФОТО. По дороге в школу пропала девочка из Кенгарагса

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Веру Чумакову, которая 14 апреля вышла из своего дома в Риге по улице Масквас, чтобы отправиться в школу, и с тех пор от нее нет никаких известий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ее приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные.

Была одета: черные спортивные брюки, куртка с капюшоном, черная спортивная обувь с красными полосками.

Девочка склонна к бродяжничеству.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.