ФОТО. По Латгалии бродят зубры: срочно разыскиваются их владельцы

В Ливанском крае были замечены свободно пасущиеся три зубра, поведение которых наводит специалистов Управления по охране природы на мысль о том, что зубры привыкли к людям и могли сбежать из места, где их держали в неволе на огороженной территории.

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Поскольку в Латвии и соседних странах зубры часто содержатся в оленьих парках и частных зоопарках, Управление по охране природы призывает просит срочно отозваться владельцев этих диких животных. Кроме того, специалисты просят не приближаться к зубрам, не беспокоить их и не дразнить.

Специалисты Управления при обследовании территории установили, что зубры уже переместились в другое место. По фотографиям и видеозаписям, предоставленным свидетелями, зубры не проявляют агрессию. Они приближаются к приусадебным участкам и корму для скота. Возможно, животные сбежали из какого-то специализированного парка или пришли из соседней Беларуси.

Если в ближайшее время владельцы зубров не объявятся, Управление займется перемещением животных в подходящее место для жизни в неволе.

В случае приближения зубров к населенным пунктам, хуторам и хозяйствам, а также, если вы заметили, что животное стало проявлять агрессию ли же оно находится в беспомощном состоянии (ранено и т. д.), просят немедленно связаться с Управлением по телефонам: 64605860 или 28323081.

Зубр — стадное животное. И хотя это травоядное животное, как и любое дикое животное, оно может стать опасным для человека, когда почувствует угрозу. Поэтому при наблюдении за этим животным следует соблюдать безопасную дистанцию ​​(не менее 30 м) и избегать прямого контакта. Категорически запрещается намеренно кормить животное, так как это способствует привыканию животного к человеку и нахождению вблизи населенных пунктов.

Кроме того, осень — это брачный сезон для зубров. Собственники скота в Рожупской волости Ливанского уезда и ее окрестностях в целях безопасности не должны оставлять свой скот на ночь на пастбищах.

Ранее визит зубра в Латвию был зафиксирован в 2017 году, когда одно животное надолго задержалось в Дагдской волости. По мнению экспертов, это тоже был зубр, сбежавший с племенной фермы, потому что он не избегал людей и домашнего скота.