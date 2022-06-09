ФОТО: по подозрению в совершении преступления полиция разыскивает мужчин

По подозрению в совершении преступления Даугавпилсский участок полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает изображенных на фотографии мужчин.
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Если вы знаете, где они могут находиться, или располагаете другой ценной информацией, просьба звонить в полицию по номерам 65403363 или 110 или обращаться в ближайший участок полиции.
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