ФОТО. Почти два месяца разыскивается пропавший без вести рижанин

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции продолжает разыскивать Сергея Гринберга (1975 г.р.), которого в последний раз видели 15 апреля в Риге, на ул. А. Деглава.
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Его приметы: рост 170 см, волосы седые, носит усы и небольшую бородку.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086767 или 110.
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