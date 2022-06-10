ФОТО. Почти два месяца разыскивается пропавший без вести рижанин
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции продолжает разыскивать Сергея Гринберга (1975 г.р.), которого в последний раз видели 15 апреля в Риге, на ул. А. Деглава.

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Его приметы: рост 170 см, волосы седые, носит усы и небольшую бородку.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086767 или 110.

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