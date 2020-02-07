ФОТО. Под Елгавой обнаружили подпольную табачную фабрику: изъято 7 млн. сигарет

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 4 февраля в ходе масшатбной полицейской операции в Елгавком крае была прекращены деятельность подпольного табачного производства. Во время обыска полиция изъяла более 7 миллионов сигарет и около 20 тонн табака.

Операция проводилась на основании полученной ранее информации. В начале 2020 года был начат уголовный процесс, в рамках которого 4 февраля в ангаре, расположенном под Елгавой, обнаружили подпольную табачную фабрику. В полиции отмечают, что в помещениях было установлено современное оборудование для производства сигарет.

В ходе операции сотрудники Латгальского регионального управления полиции при содействии коллег из Управления по борьбе с организованной преступностью, а также работников Земгальского регионального управления полиции изъяли 7 387 696 сигарет Prince и 20 160 кг табака. На всех табачных изделиях не было акцизных марок.

Во время обыска также изъяли оборудование, табак, фольгу, полиэтилен, сигаретные фильтры и др. В рамках следствия полиция задержала 11 подозреваемых в возрасте от 25 до 55 лет, при этом 8 из них — иностранцы. Никто из задержанных ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время ко всем подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По данным полиции, подпольное производство функционировало около года. Произведенная продукция, возможно, реализовывалась за пределами Латвии. Следствие продолжается.

Foto: Policija

Foto: Policija

Foto: Policija



