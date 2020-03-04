ФОТО. Под Кекавой накрыли подпольное производство алкоголя, задержаны иностранцы

По сообщению полиции, 26 февраля в волости Бирзгалес Кекавского края сотрудники Огрского участка полиции накрыли подпольное производство алкоголя.
Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, всего изъято 10 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Также полиция изъяла и оборудование для производства спиртных напитков.
На месте происшествия задержаны мужчина (1989 г.р.) и женщина (1982 г.р.), которые являются гражданами другого государства.
По делу начат уголовный процесс.