ФОТО. Под Кекавой накрыли подпольное производство алкоголя, задержаны иностранцы
Foto: VID

По сообщению полиции, 26 февраля в волости Бирзгалес Кекавского края сотрудники Огрского участка полиции накрыли подпольное производство алкоголя.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, всего изъято 10 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Также полиция изъяла и оборудование для производства спиртных напитков.

На месте происшествия задержаны мужчина (1989 г.р.) и женщина (1982 г.р.), которые являются гражданами другого государства.

По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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