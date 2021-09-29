ФОТО. Под Киевом задержан соучастник похищения из банковских ячеек в Риге 2 млн. евро

В Киевской области задержали участника международной преступной организации, которая грабила банковские сейфы в странах Европы, включая Латвию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

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По данным Информационного агентства УНН, в апреле 2021 года года в США были задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов Украины имущество более чем на 30 млн долларов. Правоохранительные органы выяснили, что в группировку входит не менее 25 человек. Сейчас задержан еще один участник группировки, который скрывался на территории Украины.

По данным полиции, в 2017 году 51-летний мужчина похитил чужое имущество, которое хранили в индивидуальных банковских сейфах в депозитарном хранилище отделения банка в Риге. Речь идет о сумме около 2 миллионов евро.

В декабре 2017 года для совершения запланированного преступления он прибыл в Латвию из Украины. Под предлогом пользования банковским сейфом, заранее взятым в аренду одним из соучастников, получил право прохода к депозитарному хранилищу. Находясь в хранилище, он в течение трех дней с помощью специального оборудования снял на видео внутренние части сердцевин замков почти 40 банковских сейфов и передал полученные сведения другим участникам, с помощью которых они изготовили дубликаты ключей, добавили в ведомстве.

В январе 2018 года, используя дубликаты ключей, двое других участников этой организации, также граждане Украины похитили имущество из восьми банковских сейфов.

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов Латвии задержали подозреваемую 1990 г.р., которую позже суд признал виновной и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Материалы дела относительно еще двух соучастников преступления были переданы в Украину, т. к. следствие установило, что они являлись гражданами этой страны.

Украинские следователи провели обыски, в ходе которых обнаружили

видеокомплект технического бароскопа, которым и проводили видеосъемку сердцевин замков. Один из подозреваемых сбежал в США, где его задержали в апреле этого года, его подельника, который использовал разные имена и поддельные документы, задержали в Киевской области.

Согласно материалам расследования установлено, что подозреваемый также причастен к совершению аналогичных преступлений на территории России, Молдовы и Северной Македонии.

Участники указанной группировки в течение 2015-2016 годов совершили такие преступления в депозитарных хранилищах 10 банковских учреждений на территории Киева. Также они действовали на территории Молдовы, Беларуси, Северной Македонии, Грузии, России, Латвии, Узбекистана и Азербайджана.