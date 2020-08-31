ФОТО. Под Огре и Дундагой нашли плантации марихуаны

Сотрудники Огрского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) обнаружили и уничтожили две плантации марихуаны под Огре и Дундагой. В рамках расследования задержаны пять человек.

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Как отмечает пресс-служба РРУП, 21 августа в Дундагском и Огрском краях полиция провела пять обысков, в ходе которых было изъято около 50 кг или 234 саженца марихуаны, а также более 2 кг готовой продукции, техническое оборудование, средства связи и другие вещественные доказательства.

Foto: Valsts policija

Обе плантации располагались на территории частных хозяйств. В отношении подозреваемых 1966, 1969, 1977 и 1990 г.р. применена меры пресечения, не связанная с лишением свободы. Под арестом оставлен лишь мужчина 1971 г.р. Следствие продолжается.