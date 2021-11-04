ФОТО. Под Олайне и Елгавой изъяли 4,5 млн нелегальных сигарет
Foto: Valsts policija

Сотрудники Госполиции в рамках борьбы с нелегальным оборотом акцизных товаров провели на прошлой неделе обыски под Олайне и Елгавой, в рамках которых было изъято более 4,5 млн нелегальных сигарет.

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По подозрению в незаконном обороте, хранении и перемещении акцизных товаров в крупных размерах задержаны двое подозреваемых. В полиции пояснили, что им длительное время удавалось маскировать свою противоправную деятельность.

В пресс-службе Госполиции сообщили, что обыски 29 и 30 октября проводились сотрудниками 1-го отдела 3-го бюро Управления уголовное полиции Рижского региона при содействии с со спецназом, кинологами полиции и Службы госдоходов.

Всего проведено девять обысков. В транспортных средствах и в одном доме полиция нашла и изъяла 4 548 120 сигарет без акцизных марок и с белорусскими акцизными марками. Кроме того, изъято 7 197 евро наличными, которые могли быть получены преступным путем, а также четыре транспортных средства.

В рамках расследования задержаны мужчины 1978 и 1979 г.р. Оба ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. По предварительным данным, сигареты возили под заказ, а реализация производилась как на территории Латвии, так и за ее пределами. Следствие продолжается.

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