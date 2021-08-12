ФОТО. Под путепроводом на Г. Земгала гатве перевернулся грузовик: движение затруднено

В четверг вечером под путепроводом на Густава Земгала гатве (ул. Гауяс) в результате столкновения перевернулся грузовой автомобиль.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на место происшествия поступил в 16.48. Из-за аварии частично заблокировано движение.
В ГПСС также сообщили, что в перевернувшейся машине не было груза, а в результате ДТП никто не пострадал.
Avārja zem Gustava Zemgala pārvada Gaujas ielā. #tagad #Čiekurkalns @breakinglv pic.twitter.com/nfl17xtHlO— Čiekurkalns (@Ciekurkalna) August 12, 2021