ФОТО. Под путепроводом на Г. Земгала гатве перевернулся грузовик: движение затруднено

В четверг вечером под путепроводом на Густава Земгала гатве (ул. Гауяс) в результате столкновения перевернулся грузовой автомобиль.

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По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на место происшествия поступил в 16.48. Из-за аварии частично заблокировано движение.

В ГПСС также сообщили, что в перевернувшейся машине не было груза, а в результате ДТП никто не пострадал.