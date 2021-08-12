ФОТО. Под путепроводом на Г. Земгала гатве перевернулся грузовик: движение затруднено
Foto: F64

В четверг вечером под путепроводом на Густава Земгала гатве (ул. Гауяс) в результате столкновения перевернулся грузовой автомобиль.

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По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на место происшествия поступил в 16.48. Из-за аварии частично заблокировано движение.

В ГПСС также сообщили, что в перевернувшейся машине не было груза, а в результате ДТП никто не пострадал.

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LETA

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LETA
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