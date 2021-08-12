В четверг вечером под путепроводом на Густава Земгала гатве (ул. Гауяс) после столкновения с мостом перевернулся грузовой автомобиль.

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Свидетели сообщают, что стрела погрузчика, закрепленного на грузовом автомобиле,не смогла пройти под путепроводом, врезалась в него, после чего машина перевернулась на бок и столкнулась с ехавшим по встречной полосе легковым автомобилем.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на место происшествия поступил в 16.48. Из-за аварии было частично заблокировано движение.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.