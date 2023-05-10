ФОТО. Под Ригой накрыли подпольную нарколабораторию, где производили метадон

В конце апреля сотрудники Госполиции обнаружили на территории автосервиса в Ропажском крае подпольную лабораторию, где производили метадон. В ходе обыска полиция изъяла около тонны кристаллического вещества, в образцах которого оказался промежуточный продукт изометадона и метадона. Также было изъято 2500 литров жидких химикатов. В связи с данным преступлением сотрудники полиции задержали двух человек.

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По данным пресс-центра Госполиции, нарколабораторию обнаружили 27 апреля в ходе обыска в автосервисе. На месте преступления задержаны женщина 1986 г.р. и мужчина 1983 г.р. , ранее привлекаемый к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Однако ни один из подозреваемых ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка в связи в незаконным оборотом наркотиков.

Следует отметить, что производство было замаскировано: его обустроили

в отдельном помещении, куда не было доступа посетителям автосервиса. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 100 емкостей с химическими веществами, предназначенными для изготовления наркотических и психотропных веществ. Всего было обнаружено и изъято около одной тонны кристаллического вещества.

При первичной экспертизе в пробах был обнаружен промежуточный продукт изометадона и метадона. Также было изъято 2500 литров жидких химикатов. Следует отметить, что точное количество и состав веществ будут известны только после получения результатов полной экспертизы. Полиция также вывезла производственное оборудование, в том числе различные колбы, охлаждающие аппараты и т. д.

По делу начат уголовный процесс. 29 апреля суд решил оставить задержанных под арестом.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



