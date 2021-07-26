ФОТО. Под Сигулдой горит лес и болота, на месте ЧП работают более 30 спасателей
Foto: DELFI Aculiecinieks

Сегодня в Пеммском болоте в Ледургской волости Сигулдского края произошел пожар, в тушении которого задействованы армейские и пограничные вертолеты, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса и Государственной пожарно-спасательной службе.

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По имеющейся в службах информации, причина и площадь пожара на данный момент неизвестны. Представители Государственной службы леса отметили, что доступ к месту пожара затруднен.

В ГПСС агентству LETA пояснили, что вызов в Ледургскую волость, где горит лес и болото, поступил в понедельник в 9:13.

На месте происшествия работает 31 пожарный на девяти автоцистернах, а также пожарные-волонтеры из Инчукалнса и Ледурги. Локализация огня продолжается.

Пока неизвестно, распространился ли пожар на территорию природного заповедника "Lielais un Pemmes purvs".

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Управления охраны окружающей среды Майя Рена, природный заповедник "Lielais un Pemmes purvs" предназначен для защиты массивов болот.

Открытая часть болота, а также покрытые лесом полуострова и болотные островки подходят для гнездования редких хищных птиц. На болоте много открытой воды, а также влажных и илистых мест, которые подходят для гнездования водоплавающих птиц. Площадь заповедника составляет 3475 гектаров.

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LETA

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LETA
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