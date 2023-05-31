ФОТО. Под Вильнюсом обнаружена фабрика нелегального алкоголя: среди задержанных — граждане Латвии

В Вильнюсском районе, в Буйвидишкесe, таможенники обнаружили около 3 тонн денатурата, фальсифицированной водки и бренди.

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В подвале дома было обнаружено оборудование для фильтрования, розлива, упаковки, стеклянная тара и этикетки для водки и бренди. Было также обнаружено около 3000 литров алкоголя и денатурированного антисептика, задержаны трое подозреваемых граждан Литвы и Латвии.

Таможенники получили информацию о нелегальном хранении акцизных товаров, поэтому 23 мая провели обыск в одном из частных домов в Буйвидишкес. На территории находились трое мужчин. Они носили из автомобиля Mercedes Benz Sprinter в подвал ящики со спиртным.

В подвале таможенники обнаружили нелегальную "фабрику": оборудование для розлива алкоголя, его фильтрации, наклеивания этикеток, тары по 2000 л с прозрачной и темной жидкостью с запахом алкоголя.

Были в подвале и пустые бутылки, этикетки и крышки от водки Smirnoff, Kutskova, Ogni Kremlya, бренди Nancy. Подозревают, что здесь

фальсифицировали алкоголь.

Была обнаружена и готовая "продукция". 90 ящиков (1080 л) латвийского денатурированного антисептика XP–10. Всего конфисковано 2800 л алкоголя стоимостью больше 33 000 евро.

Образцы напитков переданы в лабораторию. Задержан гражданин Литвы, хозяин дома и двое граждан Латвии. Начато расследование.

Foto: DELFI.lt

Foto: DELFI.lt