ФОТО. Погоня в Кенгарагсе: полиция и спецназ задержали группу наркодилеров: изъят кокаин, марихуана и MDMA

На прошлой неделе сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона при поддержки спецназа, батальона OMEGA, а также Дорожной полиции задержали группу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, всего изъято около 3 кг амфетамина-метамфетамина, около 1 кг кокаина, 5,5 кг марихуаны, около 2 кг таблеток MDMA и 9 000 евро наличными.

В полиции сообщили, что задержание было проведено вечером 8 апреля в Кенгарагсе. Один из подозреваемых, управлявший автомобилем Audi, не подчинился законным требованиям полиции остановиться, и попытался скрыться на территории микрорайона. В итоге, полицейские бросились в погоню, во время которого водитель Audi неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, в том числе, неоднократно проезжал на высокой скорости перекрестки на красный сигнал светофора. Когда водителю уже некуда было бежать, он попытался объехать один из перекрестков по правой стороне, где в тот момент шел ремонт, в результате чего машина застряла в песке.

Когда полицейские подбежали к автомобилю, нарушитель заперся в салоне, закрыл дверь и пытался выехать из песка, но неудачно. Чтобы задержать водителя, работникам полиции пришлось выбить в Audi стекло.

При проверке у полицейских возникло подозрение, что водитель может находиться в состоянии наркотического опьянения, поэтому ему назначили экспертизу. В салоне автомобиля полицейские нашли 50 граммов амфетамина, 20 граммов марихуаны, четыре мобильных телефона, электронные весы и 435 евро.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела ряд обысков в квартирах и автомобилях, также стражи порядка нашли и тайники, где хранились наркотики. Во время обысков нашли около 1 кг кокаина, около 3 кг амфетамина-метамфетамина, около 2 кг таблеток MDMA, примерно 5,5 кг марихуаны, 200 граммов гашиша, семь мобильных телефонов, электронные весы.

В рамках уголовного процесса изъяты автомобили Audi и BMW, а также 9000 евро наличными.

Расследование выявило распределение ролей между тремя участниками преступной группы, где у каждого были свои обязанности: один доставлял наркотики, второй искал и координировал клиентов, третий контролировал финансовые потоки. В полиции также отметили, что группа использовала методы маскировки, чтобы скрыть свою преступную деятельность.

Двое из задержанных помещены под арест. Также известно, что все члены группы ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления и были уже за это наказаны. Следствие продолжается.