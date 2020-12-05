ФОТО. Пограничники и спецназ провели операцию на границе: задержаны контрабандисты

В результате длительной оперативной деятельности в конце ноября сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском крае организованную группу контрабандистов, ввозивших в Латвию акцизные товары. У задержанных изъяли 210 000 сигарет.

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Как отмечают в пресс-центре ГПС, задержание в приграничной полосе в волости Каплавас Краславского края проводили сотрудники Даугавпилсского управления при поддержке спецназа Авиационного управления ГПС Sigma. Задержанными оказались мужчины 1986 и 1999 г.р., у которых при себе не было документов и спецпропуска для нахождения в приграничной полосе.

Мужчины приехали в лесной массив к оборудованному тайнику, где хранились 12 ящиков сигарет. Пограничники выяснили, что они готовили сигареты к дальнейшей транспортировке. В момент задержания контрабандисты попытались скрыться, но были задержаны.

На месте происшествия пограничники изъяли 120 000 сигарет

NZ Gold и 90 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

В ходе расследования сотрудники ГПС задержали также мужчин 1996 и 1986 г.р., а затем в рамках сотрудничества еще одного подозреваемого 1986 г.р. недалеко от границы задержали и выдали белорусские коллеги: гражданин Латвии, спасаясь от преследования, пересек латвийско-белорусскую границу.

Кроме того, пограничникам удалось задержать и лидеров группировки — мужчин 1985 и 1996 г.р. Решением Даугавпилсского суда четверо задержанных оставлены под арестом, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Расследование проводилось при содействии Госполиции. В рамках следствия проведено семь обысков.

Foto: Valsts robežsardze