ФОТО. Пограничники изъяли 50 000 контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В минувший вторник пограничники задержали в Даугавпилсе негражданина Латвии, у которого при проверке наши и изъяли 50 000 контрабандных сигарет.

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По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), пограничники Даугавпилсского управления ГПС при содействии своих коллег из спецподразделения Sigma при проверке информации о возможном незаконном перемещении сигарет задержали мужчину, который переносил с подельником через железнодорожные пути со стороны сортировочной станции пакеты и складывал их в автомобиль Renault.

Спустя некоторое время указанный автомобиль остановили для проверки и нашли в нем 10 упакованных в пленку ящиков. Вскрыв ящики, пограничники обнаружили 50 000 сигарет "Премьер" и 40 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По делу начат уголовный процесс, задержанный мужчина 1977 г.р. отправлен в изолятор временного содержания.

ФОТО. Пограничники изъяли 50 000 контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze
ФОТО. Пограничники изъяли 50 000 контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze
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Пограничники Renault Даугавпилс
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