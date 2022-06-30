ФОТО. Пограничники изъяли 50 000 контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В минувший понедельник сотрудники Государственной пограничной службы задержали в Резекненском крае двух граждан Латвии 1981 г.р., подозреваемых в контрабанде акцизных товаров.

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Задержание произошло во время проверки оперативной информации о возможном незаконном перемещении табачных изделий. Контрабандистов обнаружили примерно в 400 метрах от железной дороги в волости Ленджу. Проверяющие обнаружили у задержанных сумки с контрабандными сигаретами.

Всего пограничники изъяли 50 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. Задержанные переданы Госполиции, по делу начат уголовный процесс.

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