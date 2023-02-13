ФОТО: пограничники обнаружили нелегальные сигареты и задержали гражданина Беларуси

В пятницу, 10 февраля за перевозку нелегальных сигарет был задержан гражданин Беларуси, сообщили в Государственной пограничной службе.

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В ходе проверки поступившей информации на дороге Силене-Даугавпилс пограничники остановили автомобиль VW Touran, которым управлял гражданин Беларуси 1985 г.р.

Мужчина был направлен в контрольно-пропускной пункт Силене. При поддержке сотрудников VID было произведено сканирование автомобиля, в ходе которого возникли подозрения о наличии в траспортном средстве незадекларированных акцизных товаров.

В ходе осмотра было установлено, что в газовых баллонах спрятаны сигареты - в общей сложности изъято 37 640 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В отношении подозреваемого начат уголовный процесс по части третьей статьи 190-й Уголовного закона — контрабанда в крупных размерах. За данное преступное деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания.