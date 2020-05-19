ФОТО: Пограничники обнаружили в машине 80 тысяч контрабандных сигарет

В понедельник, 18 мая сотрудники Пограничной службы задержали в Дагдском крае мужчину 1983 г.р. и изъяли 80 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

В ходе проверки информации о возможном незаконном перемещении акцизных товаров сотрудники Даугавпилсского управления Государственной пограничной службы совместно с коллегами из Управления авиации решили остановить для досмотра автомобиль Opel Zafira. Водитель не подчинился требованию остановиться и продолжил движение. Началось преследование, в результате которого автомобиль был заблокирован и остановлен. Водитель, гражданин Латвии 1983 г.р., оказался без годных водительских прав. В ходе осмотра машины, стражи порядка обнаружили шесть черных полиэтиленовых мешков, в которых находились 80 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

На водителя составлен административный протокол об отказе подчиниться законному требованию остановить транспортное средство, а также за управлением транспортным средством без прав. Материалы дела переданы в Краславский участок полиции и в Даугавпилсский суд.

Также начат уголовный процесс по части второй статьи 221-й Уголовного закона - незаконное хранение, транспортировка или реализации алкоголя или табачных изделий группой лиц по предварительному сговору. Мужчина задержан.