ФОТО. Пограничники задержали контрабандиста с белорусскими сигаретами

Сотрудники Государственной пограничной службы 30 июня пресекли в Даугавпилсе незаконное перемещение нелегальных сигарет.

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По данным ГПС, задержание проходило на основании полученной информации. Пограничники остановили автомобиль VW Bora на перекрестке улиц Лиела и Табора. За рулем находился гражданин России 1966 г.р.

В багажнике машины сотрудники ГПС обнаружили 10 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. В отношении задержанного начат уголовный процесс за незаконное изготовление, хранение, пермещение или реализацию табачных изделий в крупных размерах.