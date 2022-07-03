ФОТО. Пограничники задержали контрабандиста с белорусскими сигаретами
Foto: Valsts robežsardze

Сотрудники Государственной пограничной службы 30 июня пресекли в Даугавпилсе незаконное перемещение нелегальных сигарет.

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По данным ГПС, задержание проходило на основании полученной информации. Пограничники остановили автомобиль VW Bora на перекрестке улиц Лиела и Табора. За рулем находился гражданин России 1966 г.р.

В багажнике машины сотрудники ГПС обнаружили 10 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. В отношении задержанного начат уголовный процесс за незаконное изготовление, хранение, пермещение или реализацию табачных изделий в крупных размерах.

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