ФОТО. Полиция Эстонии установила личность убитой в начале 90-х годов женщины

В течение последних полутора лет полиция несколько раз обращалась к общественности за помощью в установлении личности убитой женщины, останки которой были обнаружены в 2021 году в ходе землекопных работ на частной земле в Нымме. И, наконец-то, можно сказать, что терпение и упорный труд принесли свои плоды.

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Когда в январе в СМИ попало созданное специалистами ФБР трехмерное изображение головы убитой, с полицией связалась женщина, которая заявила, что разыскиваемой может быть ее мать. Предполагаемая дочь сдала образец ДНК и в конце марта пришел долгожданный положительный ответ.

Убитой оказалась Майе Энслинг, которая в 90-е годы жила в квартире №4 на улице Катлери в Ласнамяэ. Как известно, ключи найденные вместе со скелетом, как раз были от квартиры под этим номером. Майе пропала в ноябре 1991 года в возрасте сорока лет, когда в один из вечеров не вернулась с работы домой.

Ее сестра сообщила в полицию об исчезновении Майе, но найти пропавшую так и не удалось. По неустановленным причинам поиски эстонки прекратились в 1996 году.