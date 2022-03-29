ФОТО. Полиция и кинолог с собакой наведались с проверками в школы: начато 16 административных процессов
Foto: Valsts policija

В минувшую пятницу сотрудники Госполиции при поддержке кинолога и служебной собаки по кличке Дарвин провели превентивные проверки в двух учебных заведениях Бауского края. По итогам проверок начато 16 административных процессов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в ходе проверки Дарвин указал на трех учеников. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение для проверки на содержание в организме наркотических и психотропных веществ. Начаты три административных процесса, а для дальнейших действий ожидаются результаты токсикологической экспертизы.

Кроме того, в ходе проверок полиция обнаружила у четверых юношей сигареты и табачные изделия, а еще у девятерых учеников — электронные сигареты. Таким образом был нарушен Закон о защите детей, согласно которому ребенок не имеет права курить, использовать бездымные табачные изделия, а также хранить табачные изделия, растительные смеси для курения, электронные сигареты и др.

По всем этим фактам также начаты административные процессы. Всего же во время проверок Дарвин нашел у школьников 31 сигарету, несколько табачных изделий, два резервуара для заполнения жидкости к электронным сигаретам и 12 электронных устройств для курения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?