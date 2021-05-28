ФОТО. Полиция и спецназ задержали группу наркоторговцев: изъято почти 5 кг наркотиков

Сотрудники Управления уголовное полиции Рижского региона при содействии антитеррористического подразделения Omega, бойцов спецбатальона полиции и работников Дорожной полиции задержали организованную группу лиц, подозреваемую в реализации наркотических веществ в крупных размерах.

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В ходе санкционированных обысков, проведенных в Риге и Рижском регионе, полиция нашла и изъяла несколько кг наркотиков, 15 000 евро наличными, а также семь автомобилей стоимостью 120 000 евро.

По данным пресс-службы Госполиции, на группу наркоторговцев в в ходе кропотливой работы вышли сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Кроме того, поступала информация и от жителей.

18 мая при содействии с бойцами антитеррористического подразделения Omega и батальона полиции специального назначения, а также при поддержке Дорожной полиции были проведены задержания подозреваемых. Двое из задержанных ранее уже были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, один из подозреваемых ранее был осужден и за тяжкое преступление.

В течение суток полиция провела 20 обысков в квартирах, домах, машинах и на других объектах, с которыми связаны подозреваемые. В рамках обысков изъято 3,5 кг альфапиролидинвалерофенона (вещество, схожее по действию с амфетамином), около 1 кг марихуаны и 50 гр кокаина.

Изъято также 15 000 евро наличностью, один предмет, напоминающий огнестрельное оружие, а также много других предметов, связанных с оборотом психотропных и наркотических веществ. Кроме того, полиция конфисковала 7 автомобилей, стоимость которых составляет около 120 000 евро.

В ходе предварительного следствия получена информация о том, что подозреваемые давно занимались оборотом наркотиков на обширной территории Латвии. Есть подозрения, что они также могут быть связаны с контрабандой наркотиков.

В преступной группе были четко распределены роли, кто и за что отвечает: один доставлял наркотики, второй перевозил, третий занимался реализацией и т.д.

Следствие о делу продолжается. Все подозреваемые помещены под арест.