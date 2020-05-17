ФОТО. Полиция и ветеринары отловили в Пурвциемсе раненного лосенка

В воскресенье днем сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в микрорайон Пурвциемс, где на ул. А. Деглава заметили небольшого лося. К моменту прибытия стражей порядка сохатый забрел во двор частного дома.

Foto: Pašvaldības policija

Прохожие и жители микрорайона видели его на территории Рижского техникума туризма и творческой индустрии на ул. Ницгалес.

Как сообщил пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис, на пульт дежурного сегодня поступило три вызова о том, что по окрестностям Дарзциемса бродит лосенок. Найти лесного жителя, который к этому времени в каменных джунглях уже успел получить травму, удалось после третьего звонка.

Чтобы отловить лося и вернуть его в безопасную среду обитания, стражи порядка пригласили специалистов ветеринарной клиники доктора Бейнертса. Прибывшие медики применили транквилизаторы, зашили и обработали рану на плече лося, а позже его вывезли за пределы Риги и выпустили в лес.

До того, как отпустить лосенка, специалисты клиники еще раз убедились, что транквилизаторы прекратили действовать, а затем проследили, чтобы ушел в лесную чащу.

Foto: DELFI

Foto: DELFI