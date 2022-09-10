ФОТО. Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего без вести жителя Кенгарагса

Госполиция и волонтерская организация Bezvests.lv разыскивают 32-летнего Кришьяниса Бириньша, которого в последний раз видели 8 сентября, когда он в 07.00 выходил из своего дома на ул. Маскавас (в районе ТЦ Dole) и направлялся на работу в сторону Южного моста.

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Его приметы: рост 191 см, среднего телосложения, волосы собраны в хвост.

Был одет: зеленая нейлоновая куртка, коричневые брюки, серо-белые кроссовки, кепка.

При себе был черный рюкзак, мобильный телефон с подзарядкой, зонт и резиновые тапки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 110 (Госполиция) или 22084084 (Bezvests.lv).